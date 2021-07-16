تراند الفن: “جهاز العلمين الجديدة”: 800 مليون جنيه استثمارات لمحطة معالجة المياه في آخر عامين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قال المهندس أحمد حمدي، نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة تبلغ قدرتها 90 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المفترض أن تُغذي 4 آلاف فدان بمياه الزراعات على أعلى مستوى من الأمان، ويعمل بها 400 مواطن ما بين عُمال ومهندسين ومسؤولين، باستثمارات قدرها 800 مليون جنيه في العامين الماضيين.

وأضاف حمدي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: “بدأنا العمل في منتصف عام 2019 ونسبة الإنجاز 75% وسننتهي من الأعمال الإنشائية في نهاية هذا العام، حيث إن التوريدات موجودة بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالكامل تقريبًا”.

وتتناول حلقة “صباح الخير يا مصر” آخر المستجدات من داخلها، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، على مدار 3 ساعات على الهواء مباشرة.

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