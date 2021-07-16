تراند الفن: رئيس مدينة مغاغة يناقش استعدادات عيد الأضحى المبارك في المنيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - ناقش محمد سيد ليله، رئيس مركز ومدينة مغاغة، شمال محافظة المنيا، الاستعدادات الخاصة بحلول عيد الأضحى المبارك ومدى التجهيزات والاحتياطات الواجب توافرها من ضبط الأسواق ومراقبة الجزارين وبائعي اللحوم ووسائل المحافظة على الأرواح، كما وجه تعليماته بالمرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من صيانتها، وكذا غرف الصرف الصحي بالشوارع ورفع نقاط القمامة على ثلاث فترات يوميه والاهتمام بالحالة العامة للنظافة.

حضر الاجتماع نواب رئيس المركز، ورؤساء القري السته ورؤساء الأحياء الأربعة، وجميع القطاعات وجميع الإدارات الميدانية بمركز ومدينة مغاغة، سكرتير الوحدة المحلية والمهندسة مديرة الإدارة الهندسية ومديرة إدارة المركز التكنولوجي، ومسؤل الشؤون القانونية “قسم الدعاوى” والمهندس مسؤول التخطيط العمراني بالوحدة ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة.

وناشد ليله، جمهور المواطنين بأن غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة تعمل على مدار 24 ساعه، وذلك لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة العمل على حلها.

وقال ليله في بيان لعده، أن تم مناقشة الشروط الواردة الينا في هذا الشأن وتوزيع الأعمال كلآ في مجاله واختصاصه، وقد تقدم بعض المواطنين للحصول على الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي بالوحدة وجارى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأضاف ليله، أنه تم التأكيد على حسن معاملة المواطنين والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة، وذلك بناء على قرار معالى دولة الوزراء الوارد بهذا الشأن، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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