تراند الفن: أول تعليق من الداعية معز مسعود على أزمة زوجته حلا شيحة مع تامر حسني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: علق الداعية المصري معز مسعود، على الأزمة المثارة بين زوجته الفنانة حلا شيحة، والفنان تامر حسني، بسبب فيلم ”مش أنا“، الذي بدأ عرضه في دور السينما قبل أسابيع قليلة.
تغير حياتها الشخصية
ودافع معز مسعود، عن زوجته، من خلال منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها لها البعض بعد انتقادها الفنان تامر حسني، وهجومها على بعض زملائها في الوسط الفني بسبب طلبها حذف مشاهد لها من العمل.
وقال مسعود إن زوجته ”منزعجة من الأمور التي حدثت في فيلم مش أنا، نتيجة لتغير حياتها الشخصية الفترة الأخيرة“، مشيرا إلى أن زوجته طلبت من الفنان تامر حسني حذف بعض المشاهد من الكليب التي ظهرت فيها، وليس حذف الكليب من الأساس.
إلغاء الكليب
وجاء في منشور معز: ”إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك تغيرت زي ما أنت قولتي في البوست بكل احترام“.
وأضاف: ”قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا“.
وتابع: ”ولو كنا نعرف أن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية“.
الحق والخير والجمال
وأردف: ”قادر أفهم قصدك لما أتكلمتي عن نوع معين من المشاهد يعني نوع معين من الفن ومش تعميم على الفن كله، وعاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين.. الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة (اللي أنا سميته ”الانتحار الثقافي“ في كلمتي في الحوار الوطني سنة 2011″.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من الداعية معز مسعود على أزمة زوجته حلا شيحة مع تامر حسني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.