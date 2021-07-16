فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن فيلم من تأليفه. وقال “آل الشيخ” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه يفاوض ثلاثة فنانين سعوديين شباب، للعب أدوار مع نجوم عرب وعالميين في فيلم من تأليفه. وعن مشروعه الجديد، أوضح أنه يستند لروايته الأولى، والتي تحمل اسم “تشيللو” التي يعتزم تحويلها لفيلم سينمائي يتم تصويره في المملكة وخارجها، مشيرا إلى أنه يتفاوض حاليا مع براء عالم، وفاطمة بنوي ونور الخضراء، ليلعبوا أدوارا مع كوكبة من النجوم العرب والعالم ومخرج عالمي. وأردف أن جزءا من الفيلم سيتم تصويره في الرياض والعلا التي تقع على البحر الأحمر في شمال غرب المملكة، مبينا أن مشروعه الجديد يستهدف ضم مساعد مخرج ومتخصصين في الإضاءة والصوت من السعوديين لكي يتم تدريبهم ويكتسبوا الخبرة من فريق العمل العالمي الذي تعاقد معه. وتابع:”دافعه في الاستعانة بفنانين وفنيين سعوديين هو الإيمان بقدراتهم ودعمهم كواجب عليه كما كتب في شرح مشروع فيلمه الجديد”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تركي آل الشيخ يكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن فيلم من تأليفه.. و3 فنانين سعوديين يتفاوض معهم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.