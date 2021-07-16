تراند الفن: منها فضائيات مفتوحة.. موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يترقب عشاق المارد الأحمر، ومتابعي كرة القدم الإفريقية، مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث يخوض الأهلي النهائي للمرة الثانية على التوالي، أملًا في حصد اللقب العاشر في تاريخه.

ويستعرض “القاهرة 24″، لكافة القراء والمتابعين، كافة المعلومات عن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والقنوات الناقلة للمباراة، والمحطات المفتوحة منها، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في المباراة، وذلك من خلال التقرير التالي:

تنطلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء غدٍ السبت، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، دون حضور جماهيري.

وتذاع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت المالك الحصري لحقوق البطولة في المنطقة العربية، حيث أعلنت الشبكة عن إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4، وبي إن سبورت بريميوم، فيما لم يتم الإعلان عن مُعلق المُباراة حتى الآن.

وبجانب إذاعة المباراة على شبكة بي إن سبورت التي تبث قنواتها على أقمار نايل سات وعرب سات وسهيل سات، فهناك عدة قنوات أعلنت عن إذاعة المباراة، عبر عدد من الأقمار الصناعية المُختلفة، ومن بينها:

قناة ortb الإفريقية، والتي تبث عبر قمر يوتيل سات، عبر تردد 11804 بمعدل ترميز 30000، أفقي.

قناة rtb البوركينية، على قمر يوتيل سات الإفريقي، عبر التردد 10804، بمعدل ترميز 29000، رأسي.

قناة crtv الكاميرونية، على نفس القمر الصناعي عبر ترددي، 12473، و12883.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، مُباراة فريقه أمام كايزر تشيفز، بالتشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.