تراند الفن: تعرف على تفاصيل دور محمد لطفي في مسلسل “المماليك”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يصور حاليا الفنان محمد لطفي مسلسلًا تليفزيونيًا جديدًا بعنوان “المماليك”، ويعد البطل الثاني أمام النجمة رانيا يوسف بطلة العمل.

ورغم تكتم أسرة العمل على تفاصيل الشخصيات، علم “القاهرة 24” من مصدر خاص، تفاصيل شخصية الفنان محمد لطفي، إذ يظهر بشخصية عامل بناء ويطلق عليه اسم “الريس بدر”، رجل لديه قيم ومبادئ ويحاول البعض استمالته، ليشارك في أعمال غير مشروعة، لكنه يرفض حفاظا على القيم والمبادئ رغم الظروف السيئة التي يمر بها، وهو يعتبر الشخصية الوحيدة غير المملوكة للرغبة أو شهوة ضمن أحداث العمل.

ويتكون المسلسل من 60 حلقة، ويستمر تصويره لمده 3 شهور، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وفق ما صرّح به المصدر.

ويشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم دوللي شاهين، رامي وحيد، محمد سليمان، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، تأليف هشام هلال ورشة كتابة يحيي حمزة ومحمود شكري، إخراج حازم فودة، إنتاج بيست ميديا.

وشارك محمد لطفي أيضا في رمضان الماضي بمسلسل “بين السما والأرض” بطولة هاني سلامة، درة، احمد بدير، ندي موسي، إخراج محمد جمال العدل، تأليف نجيب محفوظ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.