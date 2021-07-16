تراند الفن: أول تعليق أمريكي على اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة لبنان!

صحيفة المرصد: علق مستشار ​الأمن القومي الأمريكي​ جيك سوليفان، على اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، قائلا: “هذه الأخبار​ مخيبة للآمال للغاية”.

وكتب سوليفان في تغريدة عبر “تويتر”: “بات من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى أن يشكل القادة السياسيون في لبنان حكومة وأن يوقفوا الانزلاق الكارثي للبلاد”، مشددا على أن “الشعب اللبناني​ يستحق أفضل من هذا”.

يذكر أن الحريري قدم يوم أمس الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون استمر 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا، وقال: “أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة”. وأضاف: “قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد”.