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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 43 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة
صحيفة المرصد : استحوذت مراهقة صينية تدعى تشانغ زيو وتبلغ من العمر 14 عاما على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيديوهات لها وهي تلعب كرة السلة، بسبب طول قامتها الاستثنائي الذي بلغ 226 سم، بحسب موقع روسيا اليوم.
وأصبحت تشانغ الملقبة بـ”المعجزة” موضوعا رائجا يوم الخميس بعد نشر لقطات مصورة لها وهي تساعد فريقها على الفوز بلقب مسابقة بكرة السلة أقيمت في جينغتشو بمقاطعة هوبي الصينية، بعد أن سجلت 42 نقطة وانتزعت 25 كرة مرتدة.
ووفقا لصحيفة غلوبال تايمز، بلغت تشانغ طول 160 سم عندما كانت في الصف الأول واجتازت بقامتها المترين في الصف السادس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مراهقة صينية تخطف الأضواء بطول قامة “عجيب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.