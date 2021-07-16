تراند الفن: “من لم يحقق تارجت الشهر سيرعى الأضحية”.. شركة تحتفل بالعيد مع موظفيها على طريقتها الخاصة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة من قرار إداري لإحدى الشركات المصرية، يتضمن بعض القرارات التي اتخذتها للاحتفال مع موظفيها خلال عيد الأضحى المبارك.

وشملت القرارات الجديدة بعيد الأضحى، أولا: شراء الأضحية والاحتفال يوم عرفة، ثانيا: يرعى الأضحية وتلبية جميع احتياجاتها حتى يوم عرفة الموظف الذي لم يحقق تارجت هذا الشهر.

كما قررت الشركة منح إجازة أسبوع لموظفيها، بدلا من 4 أيام فقط، وسط تفاعل شديد من قبل رواد السوشيال ميديا على هذه القرارات.

فعلقت ولاء على المنشور قائلة: “الموظف اللي محققش التارجت: ماتزعلش إن شاء الله هتاخد ثواب الإشراف على الأضحية”.

بينما لاقى هذا القرار غضبًا من بعض النشطاء، بسبب تسميتها أضحية وهي ستذبح يوم وقفة عرفات، فقال مستخدم: “أنت مش عارف أصلا إن الأضحية مش يوم وقفة عرفة، وأنها أول أيام العيد!”.

ويحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء المقبل بعيد الأضحى المبارك، حيث قرر مجلس الوزراء المصري منح إجازة للعاملين بالدولة بدءًا من غدٍ السبت، الموافق 17 يوليو، حتى السبت 24 من الشهر ذاته.

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