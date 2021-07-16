تراند الفن: قبل نهائي السبت.. مشوار كايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:09 صباحاً - يواجه النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، فيما يُمني الفريق الجنوب إفريقي النفس، بالظفر باللقب الأول في تاريخه.

ويرصد “القاهرة 24”، مشوار فريق كايزر تشيفز في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، والتي جاءت على النحو التالي:-

خاض فريق كايزر تشيفز 14 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذ الموسم، بداية من الدور التمهيدي، وحتى مباراتي الدور نصف النهائي.

فاز الفريق الجنوب إفريقي في الدور التمهيدي بهدف نظيف على نادي باميندا الكاميروني، في مجموع المباراتين، كما فاز على فريق أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32 بالنتيجة ذاتها.

ووقع فريق كايزر تشيفز في المجموعة الثالثة، رفقة أندية الوداد المغربي، وحوريا الغيني، وبيترو أتليتكو الأنجولي، والتي احتل فيها المركز الثاني خلف الوداد برصيد 9 نقاط.

وحقق فريق كايزر تشيفز الفوز على فريق سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي، بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، بعدما حقق الفوز ذهابًا برباعية نظيفة، قبل أن يخسر في مباراة العودة بثلاثية نظيفة.

وعاد الفريق الجنوب إفريقي لمواجهة الوداد المغربي مجددًا في الدور نصف النهائي، حيث حقق الفوز عليه ذهابًا في المغرب بهدف نظيف، قبل أن يتعادل سلبيًا في جنوب إفريقيا.

وإجمالًا حقق فريق كايزر تشيفز الفوز في 6 مباريات من أصل 14 مباراة خاضها، مقابل التعادل في 6 مثلها، والخسارة في مباراتين فقط.

وأحرز الفريق في المباريات 11 هدفًا، منها 5 في الشوط الأول، و6 في الشوط الثاني، كما يُعد الربع الثالث في المباراة (30-45) الأكثر غزارة تهديفية للفريق بواقع 3 أهداف مسجلة.

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