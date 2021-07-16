تراند الفن: امرأة تكتشف إصابة ابنها بمرض خطير بعد التقاطها صورة له

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أكدت سيدة تدعي جوزي روك أنه بفضل الصورة، اكتشفت السرطان لدى ابنها آشر البالغ من العمر ثلاثة أشهر.

وبحسب “سبوتنيك” نقلا عن موقع ميديك فوروم، قالت روك: “كنت ألتقط الصور فقط فتغيرت الإضاءة في الغرفة قليلا، والتقطت الكاميرا الصورة. ظهرت حدقة العين بيضاء”،

وذكر الموقع أنه “في حالة آشر، كان مصاب بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع من سرطان العين. الآن الولد يبلغ من العمر سبع سنوات وهو بصحة تامة”.

وبين أن الجميع لا ينتبه لمثل هذا التوهج ويمكن بسهولة الخلط بينه وبين وميض الفلاش. فيما تصف منظمة Know the Glow التوهج كابيضاض الدم هو “بقعة بيضاء أو صفراء في حدقة عين واحدة أو كلتا العينين”.

ويؤكد المتخصصون في المنظمة أنه إذا لاحظت ذلك في الصور أكثر من مرة، فإن الأمر يستحق التقاط صور إضافية. إذا أظهرت نفس المشكلة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب.

بالإضافة إلى السرطان، يمكن أن يشير هذا التغيير إلى ما لا يقل عن 20 مرض مختلف في العين، بما في ذلك عدوى العين أو انفصال الشبكية أو الحول أو إعتام عدسة العين.