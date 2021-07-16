فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أكدت سيدة تدعي جوزي روك أنه بفضل الصورة، اكتشفت السرطان لدى ابنها آشر البالغ من العمر ثلاثة أشهر.
وبحسب “سبوتنيك” نقلا عن موقع ميديك فوروم، قالت روك: “كنت ألتقط الصور فقط فتغيرت الإضاءة في الغرفة قليلا، والتقطت الكاميرا الصورة. ظهرت حدقة العين بيضاء”،
وذكر الموقع أنه “في حالة آشر، كان مصاب بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع من سرطان العين. الآن الولد يبلغ من العمر سبع سنوات وهو بصحة تامة”.
وبين أن الجميع لا ينتبه لمثل هذا التوهج ويمكن بسهولة الخلط بينه وبين وميض الفلاش. فيما تصف منظمة Know the Glow التوهج كابيضاض الدم هو “بقعة بيضاء أو صفراء في حدقة عين واحدة أو كلتا العينين”.
ويؤكد المتخصصون في المنظمة أنه إذا لاحظت ذلك في الصور أكثر من مرة، فإن الأمر يستحق التقاط صور إضافية. إذا أظهرت نفس المشكلة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب.
بالإضافة إلى السرطان، يمكن أن يشير هذا التغيير إلى ما لا يقل عن 20 مرض مختلف في العين، بما في ذلك عدوى العين أو انفصال الشبكية أو الحول أو إعتام عدسة العين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: امرأة تكتشف إصابة ابنها بمرض خطير بعد التقاطها صورة له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.