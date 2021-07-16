تراند الفن: عريس هندي يغرق في النوم على “الكوشة” بحفل زفافه.. شاهد: ردة فعل العروس!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت المرصد 4 زيارة

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول، عريس ينام في الكوشة بالهند، فيما تجلس العروس التي ظهر عليها الحزن والغضب بجانبه. وظهر في الفيديو المتداول،العروس جالسة بجانب العريس الذي يغرق في النوم، حيث حاول الكثير من الناس إيقاظه من نومه العميق دون جدوى. وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب المشهد المضحك الذي ظهر به العريس الهندي في حفل زفافه.

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