تراند الفن: ليلى علوي تتذيل إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي بأقل من 5 آلاف جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 مساءً - تذيل فيلم “ماما حامل” لليلى علوي، قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس الخميس، حيث لم يحقق سوى 4 آلاف و962 جنيهًا.

ومن المتوقع سحب الفيلم من دور العرض السينمائي في حالة تراجع إيرادات الفيلم بشكل مستمر، في ظل المنافسة بين باقي الأعمال المعروضة.

وفيلم “ماما حامل” يضم بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ونانسي صلاح، وهدى الإتربي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت.

والأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي حاليا هم “العارف” و”البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، و”أحمد نوتردام”، و”مش أنا”، و”ديدو”، و”ماما حامل”.

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