تراند الفن: فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. لا يعادله الجهاد في سبيل الله (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أيام العشرة الأوائل من ذي الحجة أيام مباركة وأفضل أيام الدنيا ولا يعادلها الجهاد في سبيل الله.

وأوضح الدكتور عبدالغني هندي، خلال حواره مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد” أننا مطالبين بعبادة الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وليس في هذه الأيام فقط.

وأضاف: “نحن جميعًا في كل لحظة وفي كل سكنه وفي كل حركة نحتاج لفضل الله ورحمته، ولن نعيش ولن تستقيم لنا الأمور إلا بفضل الله ورحمته”.

وتابع هندي: “الدرس الأول من العبادات هو عدم الإشراك بالله، والدرس الثاني في كل العبادات هو أن نتعلم احترام الوقت، فيجب أن يكون هناك وقتًا محترمًا، ثم نأتي إلى الصيام فلا يمكن أن نصوم رمضان في أي شهر من الشهور”.

وتساءل: “هل نستطيع أن نذهب إلى فريضة الحج في شهر رمضان أو أي شهر من الشهور؟، نذهب في هذا التوقيت فالحج أشهر معلومات وهو أيامه معلومة”.

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