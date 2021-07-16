تراند الفن: إبراهيم دياز يصل إلى ميلان تمهيدًا لإكمال الصفقة (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 مساءً - وصل الإسباني إبراهيم دياز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني إلى مدينة ميلانو، تمهيدًا للانتقال إلى فريق ميلان الإيطالي، في إطار الانتقالات الصيفية الجارية.

والتقطت كاميرات شبكة “جول” الإسبانية، دياز داخل سيارته الخاصة، وهو مُتجهًا إلى مقر الروسونيري لإجراء بعض الرتوش على الصفقة للانتقال مُعارًا لمدة عام جديد.

وانضم دياز لصفوف ميلان، في سبتمبر 2020، قادمًا من ريال مدريد، على سبيل الإعارة،، وقدم مستوى جيدا مع العملاق الإيطالي، وانتهت صفقة إعارته ومن المفترض أن يبدأ الموسم الجديد مع الملكي.

ويسعى ميلان لضم أيضًا إبراهيم دياز صانع ألعاب الفريق الملكي بشكل دائم، والذي لعب لصفوف فريقهم لمدة موسم كامل على سبيل الإعارة.

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