تراند الفن: مصر: أنشأنا عديدًا من السدود ومشروعات المياه في دول حوض النيل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، موضحًا أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة، من خلال عديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير الري، خلال زيارته إلى دولة الكونغو الديمقراطية، أن مصر أنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات؛ الأمر الذي يؤدي لتقليل الأوبئة والأمراض.

وأوضح أن مصر مولت إعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا وسد (روفينجي) بتنزانيا، ومشروع سد (و أو ) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، بالإضافة لتنفيذ عديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الإفريقية ودول حوض النيل فى مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة.

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