تراند الفن: فاتي يعود إلى برشلونة لاستكمال برنامجه التأهيلي (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 مساءً - عاد الإسباني أنسو فاتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني مجددًا إلى مقر الفريق الكتالوني بعد مغادرته إلى مدينة مدريد، وذلك لاستكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة.

وظهر فاتي في صالة الألعاب الرياضية صباح اليوم الجمعة، وذلك قبل إجراء بعض الفحوصات الطبية على ركبته تمهيدًا للعودة لتدريبات الموسم التحضيري للموسم القادم.

وكان رونالدو عرض على فاتي المتابعة مع طبيبه الخاص بالعلاج الطبيعي، بعد تكرار تفاخم إصابته لمرتين على التوالي خلال الأشهر القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة أنهى الموسم السابق في الدوري الإسباني، وهو يحتل المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 79 نقطة.

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