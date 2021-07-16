تراند الفن: توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من الربع الخالي كذلك مرتفعات جيزان، عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على منطقتي نجران وجازان مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

من جانبه قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الجمعة هو أول أيام جمرة القيظ والذي يعد النجم الثاني من الجوزاء (الهنعة)، وعدد أيامه 13 يوماً.

وأضاف الحصيني أن هذه الفترة تمثل المنزلة الرابعة من منازل الصيف وفيها يبلغ الحر أشده، وفي آخرها تزداد الرطوبة على السواحل وينضج فيها العنب ويطيب أكله، ويوافق ظهورها حالة تروية الممطرة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الأيام الأولى من جمرة القيظ هذا العام أقل حرارة من السنوات الماضية؛ وذلك بسبب وجود الغيوم التي سيكون بعضها ممطراً في حالة تروية، كذلك أن تكون الحرارة على بعض المناطق أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، ويفضل سقي المزروعات خلال هذه الأيام.

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