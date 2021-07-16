تراند الفن: طوابير أحمد يونس وغلق جناح بسور الأزبكية.. أبرز أحداث الدورة الـ52 من معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 مساءً - اختتمت الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب أعمالها أمس، والتي أقيمت في ظل ظروف استثنائية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وقد شهد المعرض خلال أيامه عددًا من الأمور اللافتة نرصد منها ما يلي:-

شهد اليوم الأول الثاني من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 حالة زحام وتكدس من زوار المعرض على الأبواب، وهو ما أثار غضب الكثير، لكن تم تدارك الأمر فيما بعد وأكمل معرض الكتاب أيام عمله في سلاسة وتذليل العقبات أمام الزوار.

شهد يوم الخميس 1 يوليو وهو اليوم الثاني من افتتاح المعرض رسميا أمام الزوار والناشرين غلق المساحة المُخصصة لبائع كتب مزور بأحد أجنحة سور الأزبكية.

وأصدرت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بيانا بشأن ما تم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق جناح بسور الأزبكية نتيجة ضبط كمية من الكتب المزورة لعدد من الناشرين المصريين والعرب، والتي بلغ عددها 50 ألف كتاب.

وأكدت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن شرطة المصنفات الفنية أبلغت عن وجود بائع بأحد مكتبات سور الأزبكية “مكتبة محمد إبراهيم” مُتهما في قضية متداولة حاليا بتزوير 50 ألف نسخة كتاب، وعلى الفور قامت إدارة المعرض بتشكيل لجنة، واتضح من خلال التحقيق أن الجناح ليس باسمه، ولكنه يتبع مكتبة أخرى، وتم التأكد أنها لا تضم أي نسخ لكتب مُزورة، وأن الشخص المُكلف بعملية البيع في الجناح الخاص بهذه المكتبة هو صاحب قضية التزوير.

وأضاف البيان: “قررت اللجنة إغلاق جناح المكتبة لإيصال رسالتين إلى كل بائعي سور الأزبكية، أولهما، أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لا تسمح بعمل المزورين الذين يهددون صناعة النشر داخل المعرض، والرسالة الثانية، أنه في حالة حدوث مثل هذه الواقعة مرة ثانية سيتم الغلق نهائيا”.

حرص عدد كبير من قراء ومحبي الكاتب والإعلامي أحمد يونس، على حضور حفلي التوقيع اللذين أقامهما لأعماله في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ52 المقامة حاليًا بأرض المعارض.

وشهد الحفلان وقوف طوابير من الشباب في انتظار الحصول على نسخ موقعة بخط يد أحمد يونس والتقاط الصور معه، وأكد القراء أن كتابات أحمد يونس تختلف عن غيرها، من حيث الإثارة والتسلية والغموض.

والتقت كاميرا “القاهرة 24” عددًا من قراء الكاتب أحمد يونس الذين أكدوا حبهم لأحمد يونس؛ حيث قال يوسف سعيد: “باجي هنا عشان أتصور مع أحمد يونس لأني بحبه، سواء البرنامج أو كتاباته الرعب كل ومن أول ما نزلت خبايا نزلت أشتريها لأن ليه طريقة مختلفة ومميزة في الكتابة ويكتب إثارة ورعب بطريقة مُختلفة عن الآخرين”.

فيما قال القارئ عبد الرحمن إبراهيم: “كتابات أحمد يونس تختلف عن أي كتابات أخرى، من حيث الإثارة والتشويق والغموض حرصت”، مضيفًا: “جاي النهاردة أشوفه وأتصور معاه لأول مرة وأوقع الكتابات من إيده”.

وأوضحت فاطمة محمد أنها تحب أسلوب أحمد يونس خاصة رواية نادر فودة، فيما قالت شذا محمد ثروت: “كاتب مختلف بحبه وقرأت، واتصورت معاه قبل كده، ونفسي أتصور معاه ثاني، وهو مختلف في كتاباته”.

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