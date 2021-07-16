تراند الفن: ممدوح عباس لـ “لجنة الزمالك”: إذا كثر الوجود فأنت غير موجود

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - وجه ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، نصيحة إلى اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته على تويتر”: “‏إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، نصيحة من رجل شاب شعره في حب النادي، إذا كثُر الوجود فأنت غير موجود”.

وواصل: “تعليقا على هذه التصريحات النارية المتكررة والمملة على عدم لعب مباراة الزمالك وأسوان”.



واستكمل: ” بالمناسبة مش هو ده أحمد مجاهد إلى انتو قلتو عليه مش بيرفض للزمالك طلب!!”.

وكان نادي الزمالك أعلن رفضه خوض مباراة أسوان ببطولة كأس مصر قبل أن يتساوى جميع أطراف المسابقة في عدد لعب المباريات.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم على ملعب الترسانة في إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدوري والمقرر لها 3 أغسطس المقبل.

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