تراند الفن: موقف لاعبي ريال مدريد من تسريبات بيريز الأخيرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - نشرت وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأيام الأخيرة، بعض التسريبات الخاصة برئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، والتي تحدث بها عن أساطير النادي بشكل ليس بجيد.

وأكدت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن تلك التسريبات لم تُحدث أثرًا في نادي ريال مدريد الإسباني ولم يهتم لاعبو الملكي بالاستماع إليها أو حتى الحديث عنها.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين يقولون: “إذا وضعوا لنا ميكروفونًا تحت الطاولة، فستخرج نفس الأشياء، لدينا جميعًا أيام ولحظات كهذه، ما يهم هو الحقائق وليس الكلمات”.

وتشمل التسريبات حديث بيريز رئيس الملكي بشكل مُسيء لأساطير النادي مثل كاسياس وراؤول جونزاليس وكذلك كريستيانو رونالدو، في مقاطع مقسمة على سنوات 2006، 2008 و2012.

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