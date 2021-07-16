تراند الفن: الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 10 يوليو حتى 16 يوليو 2021 (إنفوجراف)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل عدد من الإنفوجرافات، سلط خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 16 يوليو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، أهمها أن تكون الفترة من يوم السبت 17 يوليو الجاري حتى يوم السبت 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى المُوافقة على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر.

وتضمنت القرارات أيضًا، الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق المبسط بين مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول برنامج ثان لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة مصر للمعلوماتية”، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم الجامعة كليات الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

هذا وشملت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية، كأحد محاور خطة وزارة المالية للتحول بشكل تدريجي إلى النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مشرحة “كوم الدكة” الكائنة بمحافظة الإسكندرية التابعة لهيئة الإسعاف إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

كما تضمن القرارات، الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الأمراض النفسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لنقلها إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب الموافقة على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 ديسمبر 2021، بذات الشروط والأسعار.

إلى جانب ذلك، شملت القرارات الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 يوليو الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 55 مشروعًا، وكذلك الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 900 م2، على منافع الترعة السوهاجية بمدينة جهينة بالمحافظة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها، لتقديم الخدمات البنكية لأهالي المحافظة.

بالإضافة لما سبق، تم إصدار قرار بالموافقة على طلب وزارة البيئة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، الصادر بتحديد سعر شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء، من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية ووزارة التنمية المحلية التصرف في مساحة 4200 م2 من أملاك الدولة بقرية أبو صوير البلد بمركز ومدينة أبو صوير، وذلك لاستغلالها في إنشاء مجمعات للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “شغلك في قريتك”، وكذا إلزام أي جهات إدارية تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارة والهيئة.

وقال مدبولي، إنه لن يتم السماح بأي تأخير للمشروعات، مُوجها برفع كافة مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل، والإسراع بالانتهاء من أعمال المرافق.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس شركة العاصمة الإدارية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الملفات مثل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والإصدار الثاني عشر لكتاب “وصف مصر بالمعلومات 2021″، وآخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة، حيث أكد ضرورة تفعيل غرف العمليات بالمحافظات استعدادًا لعيد الأضحى، مشددًا على توفير السلع الاستهلاكية وتوافر الوقود بأنواعه، إلى جانب اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية للطاقة المتجددة، وممثلي شركتي “أوراسكوم” للإنشاءات، و”ماتيتو” لإدارة ومعالجة المياه؛ وذلك لبحث التعاون المقترح في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وعقد مدبولي اجتماعًا لمُتابعة جهود تطوير “منظومة التغذية المدرسية” على مستوى الجمهورية، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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