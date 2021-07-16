تراند الفن: قصور الثقافة تواصل فعاليات “صيف إسكندرية”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم الفعاليات الفنية “صيف إسكندرية” بمشاركة الفرق الفنية المختلفة بالهيئة، حرصًا منها على تحقيق التنوع الثقافي وتعريف الجماهير بالفنون المُختلفة.

وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، عددًا من التابلوهات الاستعراضية بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بمصاحبة أغاني من التراث الصعيدي منها “التحطيب، الزفة الصعيدي، والفلاحي، الكف، الفرح” تدريب أحمد عبد الرازق، كما أقيم بالقصر على هامش الفعاليات معرض فن تصوير فوتوغرافي ضم 54 لوحة فن تشكيلي لرواد نادي الكاميرا وهُواة التصوير الفوتوغرافي إشراف يسرا متولى، سارة حجازي.

وعلى مسرح قصر ثقافة مصطفى كامل، قدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة دكتور أيمن علي، مجموعة من التابلوهات منها “نوارة، الفلاحي، لعب صغار، على الهوى، دلع بنات، ضحكة قلب والتنورة”، كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عددا من الرقصات بقيادة الفنان عمرو عجمي منها “ضمضم، الصيادين، بتغني لمين يا حمام، ملاية لف، شيك شيك مرزوقة تعالى جنبي”، إلى جانب عرض بدوي وفقرة التنورة بمصاحبة المطرب ماهر كمال، وذلك على مسرح قصر ثقافة الشاطبي.

يذكر أن فعاليات “صيف إسكندرية” مُستمرة حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات بهدف تقديم جرعة ثقافية مُكثفة للجماهير وتعريفهم بما تُقدمه هيئة قصور الثقافة من فنون وخاصة المصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية، وذلك على مسارح قصور ثقافة “الأنفوشي والشاطبي ومصطفى كامل”.

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