تراند الفن: أول رد من محمد رمضان على سخرية أحمد الفيشاوي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏23 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: علق الفنان المصري محمد رمضان على سخرية الفنان أحمد الفيشاوي منه، حيث نشر صورة للفيديو، معلقا بقوله: “I love my fans”، ومعناها أنا “أحب جمهوري”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية. وكان أحمد الفيشاوي نشر فيديو للفنان محمد رمضان ظهر فيه وهو يعوم داخل حمام سباحة، ويشرب العصير على أنغام أغنية “أنا مش عارفني” لعبد الباسط حمودة، دون أن يعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو بأي شيء. ومن الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي طرح أغنية ضد محمد رمضان بعنوان “نمبر 2” للسخرية من الفنان محمد رمضان، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا وقتها.

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