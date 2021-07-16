فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - علق مجلس إدارة المهن التمثيلية، على أزمة الفنانة حلا شيحة

والفنان تامر حسني، بشأن فيلم “مش أنا”، بعد أن أعربت حلا عن انزعاجها بسبب طرح كليب

الأغنية الذي يحتوي على مشاهد رومانسية.

وأعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في بيان رفضه التام

لـ”كل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري،

طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون

الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.

وأكد المجلس أنه “لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والإبداع

الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة”، مؤكدا دعمه

الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة.

واعتبر أن “خروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له

إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا

عن ذاتها”، داعيا إلى “مقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية

للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا

الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بيان عنيف من نقابة الفنانين ضد حلا شيحة: تنشر الفكر الظلامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.