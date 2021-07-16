تراند الفن: “النقل” تكشف حقيقة الأنباء المتداولة عن إنشاء محور الجزائر 

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - أصدرت وزاره النقل، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا بخصوص ما أثير مؤخرًا في عدد من وسائل الإعلام المختلفة حول إنشاء محور الجزائر.

وأوضح البيان أن محور الجزائر قد تم تخطيطه لتحقيق عدد من الأهداف العامة التي تسهم في حل مشاكل الاختناقات المرورية في بعض المناطق على خط السكة الحديد العباسية/طرة، كما أن المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هي المناطق المكتظة بالسكان التي شهدت تعديات صارخة على حرم السكة الحديد؛ ما يمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات التي تعبر هذه المناطق.

وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى المحافظة على حرم السكة الحديد من هذه التعديات وذلك في اطار مشروع ازاله التعديات على حرم السكة الحديد في كافه انحاء الجمهورية كما ان مسار المحور في مرحله الدراسة والتخطيط وبعد الانتهاء من تخطيطه سيتم اعلان هذا التخطيط والمسار في كل وسائل الاعلام وعلى موقع الوزارة وان التخطيط الاولي للمحور يشمل إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع الأوتوستراد ومن منطقة التبين إلى حلوان وتنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

وأكد البيان على إنه فيما يتعلق بمنطقه المعادي ( المسافة من شارع النادي الجديد إلى كوبري طره ) فإنه ليس هناك أي تخطيط لإزاله أي أشجار أو مشاتل بها أو أي تخطيط لتنفيذ أعمال خاصة بالطرق في هذه المسافة وكل ما يتم التخطيط له يتمثل في الحفاظ على أملاك حرم السكة الحديد في هذه المنطقة بدراسة نقل بعض المشاتل بعيدا عن حرم السكة الحديد لمسافه تؤمن مسار السكة الحديد فقط ولن يتم قطع أي شجره أو ازاله أي مشاتل في هذه المنطقة.

وتهيب وزاره النقل المواطنين تحري الدقة في الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة في الراي العام.

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