نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أهم عروض بنده الأسبوعية على الجوالات والتكييفات والأجهزة الكهربائية من عروض بنده Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن هايبر بنده في الدول العربية يعد من أكبر المحال العامة الشاملة في الوطن العربي، حيث يقدم بنده ماركت العديد من الخصومات على جميع المنتجات من Hyper Panda، وتعد عروض بنده الأسبوعية لعيد الأضحى على الجوالات، والشاشات، والتكييفات هي الأقوى من نوعها في هذه الفترة خاصةً لقرب حلول العيد، وتعد عروض بنده الأسبوعية قبل العيد شاملة لجميع المنتجات من بنده (الغذائية، والغير غذائية).

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

وكما هو موضح لحضراتكم عملاء بنده الكرام، العديد من التخفيضات على أسعار الجوالات من هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها: الخصم المتميز من هايبر بنده على الإصدار الحديث من جوال فيفو واي بخاصية الـ 4G Vivo Y20، كما يقدم الهايبر التخفيض المميز على الجوال المتميز من هواوي واي 7 أي بشريحتي إتصال وخاصية الفور جي Huawei Y7a، كما يقدم خصم آخر على جوال هواوي 7 أي Huawei 7a.

عروض بنده اليوم في مجله بنده Panda

ويقدم أيضاً هايبر بنده الخصم المميز على الجوال المميز من ماركة لينوفو Lenovo K12، وأيضاً خصم آخر على الجوال من لينوفو Lenovo note K12، والخصم القوي على سعر جوال لينوفو كي 13 Lenovo K، وعلى الجوال من فيفو Vivo Y51، كما يقدم خصم متميز على جوال فيفو اصدار Vivo Y20S، وعلى الجوال من سامسونج Sumsung A02، وعلى سامسونج أي Sumsung A12، وعلى SUMSUNG A21S.

عروض بنده اليوم من موقع بندة

ويوفر هايبر بنده أيضاً العديد من الخصومات والتخفيضات على باقي الأجهزة الكهربائية التي يحتاجها كل منزل، ومنها: عروض مميزة على سعر التككيفات من ماركة سبليت، كما يتوفر خصم خاص على التابلت من لينوفو إم 7 lenovo M7، كما يتوفر تخفيض قوي على اللاب توب من اسوس أي 3 ASUS a3، وعلى الطباعات من ماركات أصلية مختلفة، وعلى الشواحن، والكابلات الأصلية لجميع الماركات العالمية للجوالات، واللاب توبات، وعلى الأجهزة الكهربائية، من مراوح، وغسالات، وشاشات عرض متطورة، وعلى المبردات للمياه، كما يتوفر خصومات على الثلاجات، وغيرها من المنتجات العالمية.