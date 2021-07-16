رسائل التهنئة لعيد الأضحى المبارك 2021 ….صور ورسائل تهنئة لعيد الأضحى المبارك

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عمر شويل - جدة رسائل التهنئة لعيد الأضحى، يبحث الكثير من الناس عن تبريكات وصور، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، 2021م – 1442هـ، حيث أن إحياء تلك الأعياد الدينية تعتبر من السنة المحمدية، حيث أن المسلمين بعد صلاة العيد، وبعد ذبح الأضاحي، يتبادلون الزيارات للتهنئة بهذه الأعياد، ولكن في ظل الظروف التي تمر بها بلاد المسلمين، بل دول العالم بأكمله، ألا وهي ظروف جائحة فيرس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فإن المسلمين يتبادلون التبريكات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “فيس بوك، واتس آب، ما سنجر، تويتر، إنستجرام”، للحد من انتشار الفيرس، وللسلامة العامة. رسائل التهنئة لعيد الأضحى من الرسائل الجديدة. المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عيدكم مبارك. وكل عيد وأنتم على الطاعات مداومين. وعلى الجنة مقبولين إن شاء الله.

أسأل الله العظيم أن يعيد عليكم العيد أعوام عديدة. ويمدكم بالعمر الطويل.

كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة يارب العالمين.

كل عام وأنت بخير. أدامك الله بقربي. وأدامك الله في حياتي.

جعل الله عيدكم أسعد الأعياد. ورزقكم من الخيرات والبركات.

أجمل التهاني والتبريكات أقدمها لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نهنئكم بعيد الأضحى المبارك. سائليين الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية. باليمن والبركات.

تقبل الله طاعتكم. وأتم بالعيد فرحتكم. وكل عام وأنتم بخير.

كل عيد والخير دربك وممشاك. والبسمة دوماً ما تفارق شفاك. وجنة ربي هي سكناك.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

أصبح عيد الأضحى عيدين. عيد الأضحية. وعيد وجودكم بحياتنا.

تذكرناكم واشتقنا إلى قربكم. وأرسلنا رسائل نبغي ودكم.

دامت أعيادكم في أمن وأمان وسلام. ودامت لكم ولنا سعادة الكون بأكملها. وكل عام وأنتم بخير.

أصدق التهاني والتبريكات نهديها لكم. أحبائنا في عالمنا العربي والإسلامي. صور التهنئة لعيد الأضحى المبارك ة

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