نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تكبيرات العيد العفاسي مكررة بصوته العذب.. واعرف عدد تكبيرات الاحرام في صلاة العيد بمختلف المذاهب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تكبيرات العيد العفاسي مكررة من الأصوات التى يفضلها المسلمون لسماع القرآن بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي وكذلك تكبيرات عيد الأضحي لصوته العذب وتشع البهجة في بيوت المسلمين مع انتظار عيد الأضحي المبارك 2021 فيما يختلف المسلمون في عدد تكبيرات الاحرام في صلاة العيد خاصة وسط تباين الآراء الفقهية في هذا الموضوع، كما يجب التنوية أن موسم الحج 2021 اقتصر على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية لتداعيات فيروس كورونا وتقليل خطر انتقال الإصابة والعدوى.

رابط تكبيرات العيد العفاسي مكررة

يبدأ المسلمون بترديد تكبيرات العيد بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي بصوته العذب ويعرفون صغارهم بها على أن يستمرون في ترديدها من الأيام الجارية حتى موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في المساجد ويشغلون تكبيرات العيد العفاسي يوتيوب في منازلهم وعلى الجوال.

تكبيرات صلاة العيد

وإليكم تكبيرات صلاة العيد من السنة النبوية على النحو الآتي:

(الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد).

عدد تكبيرات الاحرام في صلاة العيد

هناك 3 آراء مختلفة حول عدد تكبيرات الاحرام في صلاة العيد، لتكون على النحو التالي:

الأول: الركعة الأولى 3 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية فيها 3 تكبيرات باستثناء الركوع. الثاني: الرّكعة الأولى 7 تكبيرات من ضمنها تكبيرة الإحرام، الركعة الثانية 6 تكبيرات. الثالث: الأولي 7 تكبيرات، ماعدا تكبيرة الإحرام، والثانية 5 تكبيراتما عدا تكبيرة القيام.

موعد عيد الأضحي 2021

يأتى أول أيام عيد الأضحي المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري وتكون وقفة عرفات 19 يوليو، فهى اليوم المنتظر الذي يترقبه المسلمون في العالم أجمع.