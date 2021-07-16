تراند الفن: مصر تُعزي ألمانيا وبلجيكا ودوقية لوكسمبورج وهولندا في ضحايا الفيضانات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:08 مساءً - أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مُواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا في ضحايا الفيضانات المروعة، وتضرر بعض المناطق.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن هذه الفيضانات أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا، وتتقدم مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا، مُتمنية نجاة المفقودين.

وأعربت مصر، حسب بيان وزارة الخارجية، عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.

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