تراند الفن: خلال ساعات.. فخر الدين وشيلونجو ينتظمان في مران الإسماعيلي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:08 مساءً - ينتظم التونسي فخر الدين بن يوسف والناميبي بينسون شيلونجو، ثنائي هجوم الفريق الأول لكرة القدم ينادي الإسماعيلي، في تدريبات الفريق خلال ساعات، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها لقضاء إجازة في بلادهما.

ومن المنتظر أن يخوض الثنائي فور عودتهما، برنامجًا بدنيًا خاصا، للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لديهما، قبل استئناف المنافسات الرسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يستهلها الإسماعيلي بمواجهة بيراميدز 2 أغسطس المقبل.

وفي نفس السياق، اتفق الجهاز الإداري للدراويش علي تنظيم مباراتين وديتين أمام فريقي المصري يوم 18 يوليو الجاري ودمياط يوم 22 من نفس الشهر، وذلك بناءً على طلب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

فيما يتجه الفريق إلى الإسكندرية، لبدء معسكر مغلق 23 يوليو الجاري ولمدة أسبوع، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للفريق خلال فترة التوقف.

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