فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 مساءً - حرّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 72 مخالفة مُتنوعة خلال حملات رقابية، حركتها الوحدة المحلية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، خلال تلك الفترة من خلال تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق ومحلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم والمجازر، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة، منها، 48 محضر عدم ارتداء كمامات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، و23 محضرًا تموينيًا، تنوعت ما بين، (عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية)، و4 أحراز لحوم بلدية وزن 35 كيلوجرام ذبح خارج السلخانة، و5 كيلو سجق، 5 كيلو عجينة لحوم حواوشي، 5 كيلو جبنة، و5 كيلو فراخ، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسطوانة غاز مدعومة استخدام منزلي داخل مطعم، كما تم التحفظ على 5 شيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية – الوحدات الصحية الأسواق – المجازر- الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الإشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: استعدادًا لعيد الأضحى.. تحرير 72 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.