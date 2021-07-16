تراند الفن: استعدادًا لعيد الأضحى.. تحرير 72 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 مساءً - حرّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 72 مخالفة مُتنوعة خلال حملات رقابية، حركتها الوحدة المحلية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، خلال تلك الفترة من خلال تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق ومحلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم والمجازر، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة، منها، 48 محضر عدم ارتداء كمامات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، و23 محضرًا تموينيًا، تنوعت ما بين، (عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية)، و4 أحراز لحوم بلدية وزن 35 كيلوجرام ذبح خارج السلخانة، و5 كيلو سجق، 5 كيلو عجينة لحوم حواوشي، 5 كيلو جبنة، و5 كيلو فراخ، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسطوانة غاز مدعومة استخدام منزلي داخل مطعم، كما تم التحفظ على 5 شيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية – الوحدات الصحية الأسواق – المجازر- الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الإشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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