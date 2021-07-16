تراند الفن: هالة صدقي عن والد أبنائها: “نشر حياتي الشخصية على الملأ بأوراق مزورة”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعربت الفنانة هالة صدقي، عن استيائها من فكرة جعل مشاكلها الشخصية مشاع للجميع، مؤكدة أنها في غاية السعادة بعد انتهاء أزمة قضية إثبات النسب لصالحها.

وحرصت الفنانة هالة صدقي، على الاعتذار للجمهور بسبب إشراكهم في مشاكلها الشخصية، وكتبت منشور عبر حسابها بـ “انستجرام” لتعلن فيه استيائها من الوضع الذي أجبرها زوجها أن تكون فيه.

وأكدت هالة في منشورها أنه أخر ما تكتب عن حياتها الشخصية، قائلةً: “بعتذر عن إقحامكم في مشاكلي وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية التي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط، ولكن وجب تبرئة أطفالي من هذا الشخص”.

وسبق ورفضت محكمة أسرة قصر النيل، يوم الأربعاء الماضي، دعوى زوج الفنانة هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب أبنائها إليها، وقضت بإثبات نسب طفليها إليها.

كما قضت المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، حسب محاميها رفعت الشريف.

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