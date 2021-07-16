تراند الفن: ملك الأردن يعين شقيقه الأمير علي بن الحسين في منصب رفيع

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية أمس الخميس نائبا للملك عبد الله الثاني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

يذكر أن الأمير علي هو الابن الثالث للعاهل الراحل الملك حسين، والأخ غير الشقيق للملك الحالي، وقد تولى عددا من المناصب منها العسكرية قبل أن يتخلى عنها ويحافظ على مناصبه في حقل الرياضة، بحسب وكالة روسيا اليوم.

ومنذ 1999 كان قائدا لقوات الأمن الخاصة بالملك في الحرس الجمهوري، وبقي حتى عام 2008، حين بدأ في تأسيس “المركز الوطنى لإدارة الأمن والأزمات” الذي أصبح رئيسا له منذ عام 2015، وتقاعد عام 2017 من منصبه في الجيش الأردني، وكان يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة.

وبرز اسم الأمير في مجال الرياضة، خاصة بعد ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2015، وكان قبل ذلك وفي 2011 انتخب نائبا لرئيس الاتحاد.

وهو يرأس اتحاد كرة القدم في بلاده منذ 1999، قبل أن يؤسس اتحاد كرة القدم لغرب آسيا عام 2000.