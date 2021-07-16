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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية أمس الخميس نائبا للملك عبد الله الثاني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
يذكر أن الأمير علي هو الابن الثالث للعاهل الراحل الملك حسين، والأخ غير الشقيق للملك الحالي، وقد تولى عددا من المناصب منها العسكرية قبل أن يتخلى عنها ويحافظ على مناصبه في حقل الرياضة، بحسب وكالة روسيا اليوم.
ومنذ 1999 كان قائدا لقوات الأمن الخاصة بالملك في الحرس الجمهوري، وبقي حتى عام 2008، حين بدأ في تأسيس “المركز الوطنى لإدارة الأمن والأزمات” الذي أصبح رئيسا له منذ عام 2015، وتقاعد عام 2017 من منصبه في الجيش الأردني، وكان يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة.
وبرز اسم الأمير في مجال الرياضة، خاصة بعد ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2015، وكان قبل ذلك وفي 2011 انتخب نائبا لرئيس الاتحاد.
وهو يرأس اتحاد كرة القدم في بلاده منذ 1999، قبل أن يؤسس اتحاد كرة القدم لغرب آسيا عام 2000.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ملك الأردن يعين شقيقه الأمير علي بن الحسين في منصب رفيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.