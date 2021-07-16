تراند الفن: ثنائي الزمالك التونسي في طريقهما إلى القاهرة للانتظام بالتدريبات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 مساءً - يستعد الثنائي الدولى التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للقدوم إلى القاهرة، تمهيدًا لانتظامهما بتدريبات الزمالك.

ونشر التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، جمعته بزميله في الفريق حمزة المثلوثي قبل مغادرة تونس، متوجهان إلى مصر، بعد انتهاء الإجازة التي منحها لهم الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة، على ملعب نادي الترسانة، في إطار الاستعدادات لمُواجهة غزل المحلة.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة، 3 أغسطس المقبل، بعدما تم تأجيل اللقاء مطلع الشهر الجاري، بسبب وجود أعمال صيانة في استاد القاهرة الدولي

ويواصل الزمالك تدريباته على ملعب الترسانة في إطار الإصلاحات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة بإدارة النادي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويخوض الزمالك العديد من المباريات في شهر أغسطس، والتي تبدأ بمباراة غزل المحلة والمقرر لها 3 أغسطس، ثم الاتحاد السكندري 6 أغسطس، ويليها أسوان، على استاد بتروسبورت فى مُنافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلي في الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن مُنافسات الجولة الثلاثين من المسابقة المحلية.

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