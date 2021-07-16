أشترك الأن فى مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا للفوز بربع مليون دولار على هذه الأرقام

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عمر شويل - جدة مسابقة الحلم أصبحت اليوم من اهم المسابقات التليفزيونية التي يشترك فيها ألاف بل ملايين المشتركين من مختلف أنحاء العالم سعي منهم للفوز بالجوائز المقدمة فى المسابقة والتي تبلغ قيمتها حوالي نصف مليون دولار، وربع مليون دولار، بالاضافة إلى الجوائز الأخرى التي تصل قيمتها إلى مائة ألف دولار، وأيضا تقدم المسابقة للفائزين منزل الأحلام فى أحدى جزر اليونان مقدم من برنامج مسابقة الحلم الذي يذاع على قناة mbc ويقدمه الأعلامي “مصطفى الأغا”.
الأشتراك فى مسابقة الحلم للفوز بربع مليون دولار
سنوضح لكم الأن خطوات الأشتراك فى مسابقة الحلم للوصول للسحب على الجوائز المعلنة:
- قوم بأرسال رسالة نصية على الرقم المخصص لبلدك تحتوي الرسالة على كلمة “حلم” أو “dream”.
- ترسل المسابقة للمشتركين فيها بعض الأسئلة للأجابة عليها للدخول فى السحب على الجوائز، ويقم المتسابق بحلها وارسال الحل من خلال رسالة.
- وبعد ذلك يقوم المشترك باتباع المسابقة على قناة mbc لتعرف على الفائزين ويتم إذاعة أسماء الفائزين عبر البرنامج على الهواء.
شروط الأشتراك في مسابقة الحلم
لمسابقة الحلم بعض الشروط التي يجب الألتزام بها للأشتراك فى المسابقة، من تلك الشروط ما يلي:
- ألا يكون للمشترك أي صلة قرابية مع أحد العاملين بالمسابقة.
- أن يكون المشترك بالغ ويحق له الأشتراك قانونياً.
- أن يكون حامل للجنسية العربية من أي دولة عربية.
أرقام الأشتراك فى مسابقة حلم على mbc
سنوضح لكم الأن أرقام الأشتراك بالمسابقة من أى دولة عربية بالاضافة للرقم الموحد للأشتراك من أى مكان أخر:
- السعودية على رقم 650444
- مصر على رقم 95450
- الكويت على رقم 4141
- الأمارات على رقم 6070
- عمان على رقم 90434
- البحرين على رقم 94000
- العراق على رقم 2770
- فلسطين على رقم 6750
- لبنان على رقم 008821622775627
- سوريا على رقم 1555
- الأردن على رقم 98858
- تونس على رقم 85819
رقم الأشتراك فى مسابقة الحلم من أى مكان فى العالم
تقدم مسابقة الحلم رقم خاص بالاشتراك بالمسابقة من أي مكان فى العالم، وذلك لتمكين المشتركين فى الدول الغير مشار إليها للأشتراك فى المسابقة وذلك ما يكون على رقم 00821622775627، ومتاح الأشتراك فى المسابقة طوال أيام الأسبوع وفى أي وقت.
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