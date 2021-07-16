نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات واتس اب عيد الأضحى 2021 “تدخل قلبك” رسائل عيد الأضحي 1442 على السوشيال ميديا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالات واتس اب عيد الأضحى 2021 أسهل وأجدد تهئنة عيد الأضحي 1442 في العصر الحالي، فالسوشيال ميديا أصبحت المتحكم الأكبر في حياتنا، تساعد الأهالي والأصدقاء على المشاركة في طقوسهم والعادات الخاصة للمناسبات والأعياد، بدلاً من الزيارات والتجمعات، وتعتبر تكبيرات الاحرام في صلاة العيد من أهم مظاهر العيد التى يرددها المسلمون في العشر الأوائل عقب كل صلاة، ونشرها أيضًا حالات واتس اب عيد الأضحى 2021 باستمرار.

حالات واتس اب عيد الأضحى 2021

تعتبر حالات واتس اب عيد الأضحى 2021 من أكثر الرسائل التى يتداولها المسلمون فيما بينهم ضمن تهاني عيد الأضحي المبارك بمشاعر المحبة باقتراب أهم المناسبات في العام، وتعد رسائل عيد الأضحى 1442 من المعايدات بين الجميع في مختلف المناسبات في التوقيت الحالي:

تضيق شرايني وتنسد جميع أوردتي وتختنق أصوات أهاتي، عندما يراودني شعور أنّ العيد سيأتي ولن تكون بقربي.

قبل زحمة السير الشديدة وقبل رسائل الغير العديدة أرسل لك رسالتي والإرسال لسة بخير كل عام وانت بأتم الخير يا صاحب الخير.

أهنئكم بالعيد المبارك، وأسأل الله القدير أن يجعل أيامكم كلها عيد، ويعطيكم عمر مديد، وكل عام وأنتم بخير وعيش هنيء سعيد.

تقبل الله طاعتكم، وأتم عليكم فرحتكم بالعيد و أسعدكم بالحج أنعم عليكم بنعيم الجنة وجعله الله عيد أضحى مبارك علينا وعليكم.

يا رائحة الزهور والريحان، اذهبي لضيوف الرحمن، في يوم الحج عسى الله يعطيهم الغفران، فالعيد ويوم الحج معا يجتمعان، للعبادة والسعادة لا يفترقان، ربي يجعله عيد مليء بالرحمة والأمان.

رسائل عيد الأضحي 1442 جديدة

اختر من رسائل عيد الأضحي 1442 جديدة ما يناسبك لإرسالها ضمن تهانى عيد الأضحي 2021 على واتس آب أو فيس بوك وانستجرام مع صور عيد الأضحي 2021 للأهل والأصدقاء والأحباء على النحو التالي:

بكل نقطة مطر بكل رشة عطر وبعدد من حج واعتمر أهني أغلى الناس بقدوم العيد يا أقرب البشر. ادام الله لكم الأعياد دهورا والبسكم من تقواه نورا و عيد أضحى مبارك على الجميع. أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل لك حبيبى جواب أنت عنوانه، أهنيك مقدما بالعيد وأيامه. انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط. العيد يكون ثلاثة أيام أو حتى خمسة أيام لكن بوجودك يا حبيبي صارت أيامي كلها أعياد. عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وأنت بعيد عن أحبابك. قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبّه يرويك وبحنانه يدفّيك وبقرب العيد يهنّيك. تقبل الله منا ومِنكم صالح الأعمال وجعلنا ممن ينظر اليهم الرحمن فيقول اذهبوا مغفور لكم وعيدكم أضحى مبارك عليكم. من عادة العيد أن الناس تفرح فيه، لكن أنتَ عكس الناس العيد يفرح بك. أجمل ما فى العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات، كل عيد أضحى وأنت في أحسن حال. اقترب علينا العيد، وطيفك على البال بيزيد جعله الله مباركاً عليك أينما كنت يا أطيب حبيب. يا عقد من الماس يامن يجاورك القمر أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك. باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وانتم بخير. الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان ودي أقولك،كل عام وإنت بخير وإنت قريب وأخذك بالاحضان . كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بمقدم العيد وأيامه .

صور عيد الأضحى 2021

الصورة لها مكانتها ورمزها في أي وقت، لذا صور عيد الأضحي 2021 يفضل إرسالها المسلمون ونشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور الكعبة وتكبيرات العيد والخراف على النحو التالي:

ويجدر الإشارة إلى أن يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2021 أيامًا قليلة، فنحن في العشر الأوائل من ذى الحجة وبدأت تهانى عيد الأضحي يتداولها المسلمون في التوقيت الجاري.