فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - صحيفة المرصد: سلط تقرير لـ”برنامج ريف” الضوء على قصة الزوجين “محمد وهدى الغامدي” في إنتاج الصابون الطبيعي بمزرعتهم الصغيرة بمنطقة ‎الباحة. وقال المواطن إنه لا يحب الصابون الصناعي وظل لمدة 10 سنوات يجتهد ويحاول في مزرعته حتى نجح في النهاية. وحول آلية الصناعة أوضحت الزوجة أنها تقوم بأخذ اللوزة من الشجر وتستخرج منها مواد معينة وتضاف لغيرها حتى يتم التصنيع. وعرض التقرير عدة مواد تستخدم في صناعة الصابون، منها زيت الزيتون بعدها يتم صبها في قوالب وتقطيعها ثم ختمها بالعلامة التجارية.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/faKBQWEl68cPLqcF.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سعودي وزوجته يكشفان طريقة إنتاج صابون بزيت الزيتون من مزرعتهما بمنطقة ‎الباحة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.