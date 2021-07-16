فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - صحيفة المرصد: عرضت قناة الإخبارية تقريرا حول مواطن يدعى “ناصر” دأب على اقتناء السيارات النادرة في العالم وخصص لها متحف خاص. وأوضح التقرير أن المواطن بدأ الشغف منذ كان يدرس في الولايات المتحدة، واستمر وتطور حتى هذه اللحظة. وأكد المواطن أنه يمتلك أكثر من 30 سيارة وهناك 4 سيارات في الطريق إلى المتحف والعدد المستهدف هو 54 لكي يكتمل ويصبح متحف خاص للسياح والزائرين. وكشف أنه يمتلك بعض السيارات التي لا يوجد لها شبيه في العالم، كما أن لديه سيارة من طراز كاديلاك 1929، مبينا أنها الوحيدة المتبقية في العالم من نوعها، مشبها مقتنياته بأنها مثل الاهرامات لايستطيع أحد تقيمها معتبرا إياهم مثل أولاده.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يعتبرها مثل أولاده.. شاهد: مواطن يمتلك أندر السيارات في العالم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.