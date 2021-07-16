تراند الفن: رئيس “جنوب الوادي”: نقف خلف القيادة السياسية في مبادرة حياة كريمة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عقب حضوره انطلاق مبادرة حياة كريمة وتطوير وتنمية الريف المصري: “تشرفت بحضور هذه الأمسية، وهذا اللقاء التاريخي للتوقيع على المبادرة التي بدأت على أرض الواقع منذ عام 2019”.

وأضاف غرباوي أن هذه المبادرة كما قالت الأمم المتحدة، تُعد من أفضل مُمارسات التنمية المُستدامة على مستوى العالم، فهي تتصدى لمُشكلات كثيرة ما دام تجاوزتها الأزمان والحكومات، لكن في ظل “الجمهورية الجديدة” التي تجنح إلى التصدي الحقيقي وتقديم العلاج الناجع للمُشكلات المتراكمة علاجًا يعني بالبشر والحجر، ظهرت هذه المُبادرة الأضخم في تاريخ مصر.

وأشار إلى أنه في صدد حديث الرئيس عن الأمن القومي المصري ودور القائد والجيش في الزود عن كل ما من شأنه أن يُعكر صفو الأمن والأمان بمصرنا الغالية.

وأكد رئيس الجامعة فخره واعتزازه بمواقف القائد والسياسة المصرية المحافظة على مقدرات الوطن، منوها بأن جامعة جنوب الوادي بكل منسوبيها صفًا واحدا مُؤمنًا بقدرات بلاده وقدرات قائدها، مردفا: “نثق فيه ونقول لم يضيعنا الله على يديه من قبل وكما قال: الوطن أمانة في رقبته، وكما عهدناه دائما مُتحملا لمسئولياته ومحافظا على الأمانة”.

وشدد رئيس الجامعة على عدم إضاعة الوقت والجهد والتشرذم بالإنصات إلى حديث المرجفين وأحاديث المخربين أعداء الوطن، وعلى الالتزام التام بأن نكون على قلب رجل واحد في حُب الوطن والتضحية في سبيله.

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