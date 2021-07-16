تراند الفن: فريق المتحف المصري الكبير ينجح في تجربة المحاكاة الثانية لنقل مركب خوفو (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - نجح المتحف المصري الكبير، صباح اليوم الجمعة، في تنفيذ تجربة المحاكاة الثانية لعملية نقل مركب خوفو الأولي، من مكانها بمنطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف المصري الكبير.

يأتي في إطار استكمالًا لسلسلة تجارب محاكاة نقل مركب الملك خوفو الأولى، من مقرها الحالي بهضبة الجيزة الأثرية إلى المتحف المصري الكبير.

ومن جهته، قال المهندس عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن تجربة أداء النقل الثانية التي جرت وقائع تنفيذها على مدى 3 أيام متتالية “وذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء 13 يوليو، وحتى فجر يوم الجمعة 16 يوليو”، قد تمت بنجاح تام، حيث تم الاختبار الكامل لجميع مراحل النقل النهائية، مع تركيب أجهزة القياس الخاصة باختبار أداء العربة، وميول الطريق، وثبات الهيكل المعدني أعلاها؛ وذلك لضمان وصول المركب إلى المتحف بأمان تام، حيث تم اجتياز التجربة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو العمل المميز والدؤوب الذي أثبت كفاءة الجسور الرملية والكباري المعدنية الستة خارج وداخل المبنى، وكذلك أكد كفاءة العربة الذكية، وقدرتها المتميزة على المناورة والتكيف مع مصاعب الطرق.

ويذكر أن تجربة المحاكاة تم تنفيذها في حضور لفيف مميز من أعضاء اللجنة العلمية المختصة، بتنفيذ مشروع نقل مركب خوفو الأولى، وممثلي اللجنة الدائمة بوزارة السياحة والآثار، وممثلي المجلس الأعلى للآثار، وكذلك بحضور مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المتحف المصري الكبير الدكتور الطيب عباس، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للنقل والترميم بالمتحف، والسيد أشرف محيي مدير عام منطقة الهرم الأثرية.

ويتوجه المشرف العام على المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة بفائق الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح سلسة تجارب المحاكاة، من مهندسين ومرممين وأثريين، كما يخص بالشكر مسؤولي وزارة الداخلية؛ لما بذلوه من جهود في تسهيل وتنظيم مسار تجربتي أداء النقل الأولى والثانية.

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