تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. شاهد بالأرقام أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (228)، جدة (116)، مكة (56)، الطائف (37)، أبها (34)، خميس مشيط (30)، نجران (28)، حائل (27)، المدينة (27) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (220)، جدة (101)، مكة (94)، الطائف (58)، ينبع (58) ، خميس مشيط (46) ، الجبيل (42)، بلجرشي (34) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 1298 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 1428 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 507423 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 488346 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8048 حالة وفاة .