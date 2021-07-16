تراند الفن: إلهام الفضالة ترد على منتقدي زواجها: “انا ما هدمت بيت أحد والظلم إن شاء الله تلاقونه في نفسكم”

صحيفة المرصد : ردت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، على منتقديها، عقب إعلان زواجها من الممثل الكويتي شهاب جوهر.

وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي: “اتقوا الله في اللي قاعدين تقولونه، انا تزوجت شخص بالحلال، تزوجت شخص مطلق، ما هدمت بيت أحد، ما بقت زوج من زوجته، الظلم تشوفه في حياتكم، اللي قاعد يشون علي وعلى بناتي، وتظلمون”.

وتابعت: “يا أهل الظلم تشوفونه في حياتكم، يا أهل الظلم إن شاء الله تلاقونه في نفسكم، انا اللي ما أحب أدعى، ودايما انسانة متصالحة، لكن كمية الظلم اللي انى”.

والجدير بالذكر أن إلهام الفضالة نشرت منذ أيام، صورة لها مع زميلها في مسلسلها الجديد “من بعدي الطوفان”، وهو الممثل الكويتي شهاب جوهر، وعلقت عليها قائلة:” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر”.