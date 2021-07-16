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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد : ردت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، على منتقديها، عقب إعلان زواجها من الممثل الكويتي شهاب جوهر.
وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي: “اتقوا الله في اللي قاعدين تقولونه، انا تزوجت شخص بالحلال، تزوجت شخص مطلق، ما هدمت بيت أحد، ما بقت زوج من زوجته، الظلم تشوفه في حياتكم، اللي قاعد يشون علي وعلى بناتي، وتظلمون”.
وتابعت: “يا أهل الظلم تشوفونه في حياتكم، يا أهل الظلم إن شاء الله تلاقونه في نفسكم، انا اللي ما أحب أدعى، ودايما انسانة متصالحة، لكن كمية الظلم اللي انى”.
والجدير بالذكر أن إلهام الفضالة نشرت منذ أيام، صورة لها مع زميلها في مسلسلها الجديد “من بعدي الطوفان”، وهو الممثل الكويتي شهاب جوهر، وعلقت عليها قائلة:” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إلهام الفضالة ترد على منتقدي زواجها: “انا ما هدمت بيت أحد والظلم إن شاء الله تلاقونه في نفسكم” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.