تراند الفن: “الجوازات” تكشف عن 9 دول يُمنع على المقيمين المرور بها قبل دخول المملكة 

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - أدمن ‏30 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت المديرية العامة للجوازات عن 9 دول يحظر على الوافدين المرور بها قبل دخولهم المملكة. وقالت “الجوازات”:”يشترط لتمكين المقيمين من دخول المملكة، عدم مرورهم خلال آخر 14 يوماً بواحدة من 9 دول”، بحسب صحيفة “عكاظ”. وأشارت “الجوازات”، إلى 9 دول ومنها الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، وهذه الدول ضمن 20 دولة كان قد تقرر في مطلع فبراير الماضي تعليق السماح بدخول المملكة -لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم- مؤقتاً للقادمين منها. ومن الجدير بالذكر أنه تقرر 29 مايو الماضي السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة من تلك الدول الـ20، هي: الإمارات، ألمانيا، أمريكا، إيرلندا، إيطاليا، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، فرنسا، اليابان.

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