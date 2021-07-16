تراند الفن: وصول المنتخب الأولمبي السعودي إلى طوكيو (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - وصل منتخب السعودية الأولمبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى اليابان استعدادًا لمشاركته في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.

ومن المقرر، أن يفتتح المنتخب السعودي مبارياته أمام منتخب كوت ديفوار، يوم الخميس المقبل 22 يوليو.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

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