تراند الفن: إصابة 16 شخصًا في تصادم سيارتين ميكروباص بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - أُصيب 16 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط بالمنيا، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، نتيجة التخطي الخاطئ من إحدى السيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا تراوحت إصابتهم بين كدمات وسحجات وكسور، وتم تحويلهم إلى مستشفى سمالوط لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارات وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

يُشار إلى أن هذا الطريق، شهد صباح اليوم، تصادم سيارتين أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين.

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