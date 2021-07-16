تراند الفن: ماذا يحدث في قطاع الألبان؟.. “سلامة الغذاء” تشن حملات موسعة وتسحب عينات من جميع المصانع

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التابعة لرئاسة الجمهورية، حملة على مصانع المنتجات الغذائية المكونة من الألبان ومشتقاتها مثل الزبادي والجبن بكافة أنواعها، بعد شكاوى متعددة من مخالفات لدى بعض المصانع والمنشآت الغذائية، خاصة قطاع الألبان ومنتجاتها.

حملات موسعة على كافة مصانع

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة شنت حملات موسعة على كافة مصانع الألبان ومنتجاتها في مصر مؤخرا.

وأضاف رئيس الهيئة لـ “القاهرة 24″، أنه تم سحب عينات من كافة المصانع، للتحقيق في توافق المنتجات مع اشتراطات سلامة الغذاء.

وأوضح منصور، أن العينات تم إرسالها لمعامل التحاليل المركزية وسيتم إعلان النتائج لاحقا، مشيرا إلى أنه سيتم التحقق من استخدام مادة الفورمالين المحظورة في الألبان ومنتجاتها، من خلال العينات التي تم سحبها.

وذكر أن الهيئة تعمل بشكل منفصل عن كافة الأجهزة، موضحا أن القطاع الرقابي بالهيئة هو من سحب العينات، وتمت ذلك بشكل مفاجئ حتى يتم ضبط المخالفين.

مادة الفورمالين

ووفق خبراء تغذية، فإن إضافة مادة الفورمالين إلى اللبن، بدعوى زيادة مدة صلاحيته، تهدد المواطنين بالإصابة بالعديد من الأورام السرطانية.

ورغم أضرار هذه المادة، كشفت محاضر شرطة التموين أن هناك العديد من المخالفات فى هذا الشأن من قبل بائعى الألبان.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، إن كافة المصانع العاملة في مصر تقدم المنتجات على أعلى جودة في السوق المحلي وأيضا المنتجات التي يتم تصديرها.

المصانع ملتزمة باشتراطات سلامة الغذاء

وأضاف رئيس الغرفة لـ “القاهرة 24″، أن المصانع المصرية ملتزمة بكل جدية باشتراطات هيئة سلامة الغذاء، موضحا أن الغرفة لم تردها أية شكاوى عن استخدام مادة الفورمالين في مصانع الألبان.

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