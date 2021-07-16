تراند الفن: محافظ البحيرة: 2 مليار و426 مليون جنيه قروض للشباب لتمويل 26 ألف مشروع

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بلغت 2 مليار و426 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وذلك لتمويل عدد 26 ألف و570 مشروعًا استثماريا متنوعًا “تجارى، صناعي، زراعي، خدمي”، حيث ساهمت تلك المشروعات في توفير 74 ألف و75 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني، يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة، والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة “مشروعك” مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

ومن جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ “مشروعك “، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعية، 8% للمشروعات التجارية، 16% للمشروعات الزراعية، وذلك وفقًا لسياسات البنك الائتمانية.

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