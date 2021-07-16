تراند الفن: قطاع المعاهد الأزهرية يؤكد انعقاد امتحانات الثانوية غدًا السبت

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:05 مساءً - أعلن الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية لمادة الحديث للقسم العلمي في موعدها غدا السبت، كما هو مُخطط سلفًا.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ قرار بدء إجازة العيد من السبت القادم لا ينطبق على الامتحانات، وقد نص على استمرار أعمال الامتحانات وَفقًا للمواعيد المقررة، مهيبًا بالسادة المعلمين والطلاب ضرورة الالتزام بالحضور والإجراءات الاحترازية والتعليمات المتبعة في الامتحانات.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الشهادة الثانوية مؤمنة تماما، ضد أي تسريب، وتم وضع خطة محكمة تضمن وصول الأسئلة إلى اللجان، تحت إشراف فريق كامل من اللجان المعنية بالتأمين.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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