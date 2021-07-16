تراند الفن: هل السماح بفتح المحال وقت الصلاة إلزامي أم اختياري؟.. مستشار قانوني يُجيب

صحيفة المرصد : كشف مستشار قانوني، عن موقف المحال من الفتح وقت الصلاة، وهل القرار إلزامي أم اختياري؟، بعد تعميم اتحاد الغرف التجارية.

وقال المستشار القانوني، عبر حسابه على موقع تويتر: “بعد تعميم اتحاد الغرف السعودية؛ سيكون فتح المحل أو إغلاقه وقت الصلاة عائد لقرار صاحب المحل حسب ما يراه في مصلحته التجارية”.

وتابع: “بمعنى أصبح لا يوجد ما يلزمه على الإغلاق وقت الصلاة، وكذلك ليس عليه مخالفة لو أغلق”.

والجدير بالذكر أن اتحاد الغرف التجارية أصدر تعميم، أكد فيه على استمرار فتح المحلات أوقات الصلاة ومزاولة الأنشطة التجارية طوال ساعات العمل، ويكون التناوب بين العاملين لأداء الصلوات.