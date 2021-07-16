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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : كشف مستشار قانوني، عن موقف المحال من الفتح وقت الصلاة، وهل القرار إلزامي أم اختياري؟، بعد تعميم اتحاد الغرف التجارية.
وقال المستشار القانوني، عبر حسابه على موقع تويتر: “بعد تعميم اتحاد الغرف السعودية؛ سيكون فتح المحل أو إغلاقه وقت الصلاة عائد لقرار صاحب المحل حسب ما يراه في مصلحته التجارية”.
وتابع: “بمعنى أصبح لا يوجد ما يلزمه على الإغلاق وقت الصلاة، وكذلك ليس عليه مخالفة لو أغلق”.
والجدير بالذكر أن اتحاد الغرف التجارية أصدر تعميم، أكد فيه على استمرار فتح المحلات أوقات الصلاة ومزاولة الأنشطة التجارية طوال ساعات العمل، ويكون التناوب بين العاملين لأداء الصلوات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل السماح بفتح المحال وقت الصلاة إلزامي أم اختياري؟.. مستشار قانوني يُجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.